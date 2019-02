Viabilità, incidente in via Perlasca, strada momentaneamente chiusa al traffico

Genova. A causa di un incidente verificatosi poco prima delle 13, via Perlasca è stata chiusa momentaneamente al traffico.

A comunicarlo il personale della polizia locale che in loco sta regolando la circolazione alternativa. Sono segnalate code e criticità per il traffico della zona.

L’incidente, per fortuna, non è stato grave: una donna di circa 50 anni è stata trasferita al pronto soccorso di Villa Scassi in codice giallo per accertamenti.