Via Cantore, al controllo esibisce patente falsa. Denunciato dalla polizia

Genova. Questa notte in via Cantore, poco dopo l’una, una pattuglia della Polizia locale ha fermato per controlli di viabilità un’autovettura con targa estera, condotta da un cittadino non italiano, che ha esibito una patente ucraina non conforme.

Un controllo eseguito dagli agenti ha accertato che il documento era contraffatto. L’uomo è stato accompagnato presso la locale Questura per il riconoscimento, da cui è risultato essere persona con numerosi precedenti di Polizia contro il patrimonio.

A suo carico si è proceduto con denuncia per i reati di falsità materiale e uso di atto falso, nonché per la guida senza patente.