Via Buozzi, ecco i nuovi semafori con i nuovi attraversamenti. Parcheggio interscambio ora più raggiungibile

Genova. Aster ha completato e messo in funzione il nuovo impianto semaforico sul nodo stradale di via Buozzi /Adua/San Benedetto/Mura degli Zingari.

L’intervento sull’impianto semaforico è ricompreso all’interno dei lavori di sistemazione superficiale del deposito della Metropolitana di Genova, che oltre ad ammodernare l’impianto prevede un nuovo attraversamento pedonale su via Adua e in Mura degli Zingari con contestuale inserimento dei sistemi di avviso per le persone ipovedenti. In precedenza erano stati completati i lavori di prolungamento del marciapiede lato mare adiacente al parcheggio di interscambio Buozzi-Metro.

Con la messa in funzione dell’impianto e del contestuale attraversamento pedonale semaforizzato su via Adua, è ora possibile raggiungere direttamente le zone di Principe e della Marittima garantendo la massima fruibilità del parcheggio di interscambio da parte della cittadinanza.

Sempre nel contesto, a breve verranno anche iniziati gli interventi di completamento dei lavori del secondo lotto con la realizzazione del parcheggio e il ripristino della continuità del percorso pedonale sul marciapiede lato mare fino all’ingresso della stazione marittima.