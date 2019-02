Genova. Questa mattina, a complicare i problemi di viabilità verso la val Polcevera, c’è stato anche un ulteriore imprevisto. In via Borzoli (lato Sestri Ponente) si è abbattuto un palo della luce, la conferma arriva dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

L’intervento di rimozione si è concluso poco fa, ma nel frattempo si erano formate lunghe code, perché è stato necessario chiudere la strada per circa due ore.

Ora le auto procedono in senso unico alternato, ma non è una novità: era già previsto a causa di un cantiere proprio sulla strada.

Ecco com’è andata: i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Borzoli per un palo pericolante. A causa di un incidente stradale il palo si è vistosamente inclinato verso la carreggiata, minacciando il crollo e la sicurezza della viabilità. I pompieri, con la collaborazione della polizia locale, hanno dovuto interdire la circolazione per ragioni di sicurezza.

Nel frattempo dalla sede centrale sono sopraggiunte sia la piattaforma aerea Trid sia l’autogru con relativo personale. Il lavoro della squadra di Multedo e il supporto tecnico delle squadre con mezzi speciali, ha consentito la rimozione del palo e il ripristino delle condizioni di sicurezza.