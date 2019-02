Vespe Cogoleto Rugby: una società giovane che punta sui giovanissimi

Cogoleto. In un’inchiesta rivolta al movimento giovanile regionale, non si poteva certo ignorare l’attività delle Vespe Cogoleto Rugby, concreta sul campo dal settembre scorso.

Tutto questo lo conferma Luca Tabor, presidente del club ponentino: “È sorta questa nuova società come continuità del Cffs Cogoleto Rugby Province dell’Ovest per portare avanti una gestione migliore a livello minirugby. Abbiamo in attività una ottantina di bambini, fra Under 6, 8, 10 e 12, e tutto questo è stato possibile grazie ad una pronta risposta alle nostre richieste. Numerosi sono proprio i bimbi più piccoli, e questo è piuttosto inconsueto. Arrivi scaturiti addirittura dall’asilo, dove negli anni passati abbiamo lavorato, ma questa positiva risposta più che altro è derivata dal passaparola fra i vari genitori, che hanno raccolto con vero interesse la nostra iniziativa“.

Sabato scorso al campo Marco Calcagno di Cogoleto le Province dell’Ovest hanno organizzato un classico momento di formazione dedicato agli Under 10, Under 8 e Under 6, ed ovviamente erano presenti anche i giovanissimi delle Vespe di Luca Tabor e Michele Parodi.

“Abbiamo partecipato alle classiche attività di propaganda regionali – afferma Tabor -, più un paio di tornei fuori Liguria, tanto per confrontarci con altre realtà. Determinante è la collaborazione dei rispettivi genitori con lo stesso nostro club, soprattutto sull’organizzazione dei terzi tempi, tenendo presente che almeno una decina di loro hanno preso parte al corso di primo livello come allenatori, che gli permette così di allenare anche ufficialmente di allenare i bimbi del minirugby sino alla Under 12. Attualmente stanno ottenendo i vari crediti per consolidare questo atto, ed effettivamente tutto ciò rincuora tutto il nostro ambiente societario”.

Anche Domenico Gabelloni, tra i fondatori del glorioso Cffs Cogoleto Rugby, ora si è allineato agli impegni del nuovo club dilettantistico delle Vespe Cogoleto: “Da settembre scorso, secondo il fabbisogno di questo club, mi sono messo a loro disposizione per agevolare la conduzione tecnica di questo folto gruppo di giovanissimi rugbisti. Ho dovuto riprendere la tessera da allenatore di primo livello, in quanto il precedente di secondo mi era scaduto, e così ricominciamo da capo in un ambiente sano. Sono felice di rendermi utile e mi fa piacere tutto questo in quanto sono in contatto con tante persone che collaborano attivamente. Nel tempo la situazione è ovviamente cambiata, nel numero tanto per cominciare, in quanto noi anni fa facevamo fatica ad accedere nelle scuole come club. Vincendo magari anche più volte i Giochi della Gioventù, con la Scuola Recagno, ma la collaborazione da parte dei genitori contrariamente a questi tempi risultava completamente assente”.

In seno a questo nuovo club si è messo a disposizione anche Pompeo “Mago” De Bernardi, ex atleta ed allenatore del Cffs Cogoleto Rugby, nonché tecnico regionale negli anni Ottanta.

“Intanto abbiamo avviato un progetto denominato Due allenatori degli allenatori – conclude Luca Tabor – destinato soprattutto ai nuovi allenatori della propaganda che sono seguiti direttamente da Alessandro Rovere e Fabio Damonte, i quali agevolano direttamente sul campo il loro lavoro, insegnando esercizi e metodologie adatte alle varie situazioni”.

Nella foto, da sinistra: Domenico Gabelloni e Luca Tabor