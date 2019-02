Vela, concluso l’International Genoa Winter Contest

Genova. Il sole bacia l’International Genoa Winter Contest ed esalta i giovani velisti della I Zona impegnati nel terzo ed ultimo weekend della rassegna curata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Genovesi e con il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.

Sabato 16 e domenica 17 febbraio quattro prove per gli Juniores e tre per i Cadetti: sono in tutto 186 i partecipanti.

Tre successi su quattro consentono a Giosuè Cosentino (YC Sanremo) di conquistare il successo nella categoria Juniores davanti a Filippo Rogantin (Varazze CN). È Giulia Bartolozzi (Canottieri Garda Salò) la miglior interprete femminile; le prime dieci posizioni sono completate da Tommaso Barbuti (CV Torre del Lago), Edoardo Guidi (CV La Spezia), Alessio Cindolo (YC Italiano), Margherita Pezzella (CV Torre del Lago), Elena Podavini (Canottieri Garda Salò), Giovanni Tripodo (YC Italiano) e Corrado Cicconetti (CV Vernazzolesi).

Clicca qui per consultare la classifica Juniores completa.

Tra i Cadetti grande soddisfazione per Nicolas Margaria (CN Ilva), leader nelle prime due prove e vincitore della classifica generale del Winter Contest. Anna Merlo (Aval-CDV Gravedona) è prima nella classifica femminile. Dal terzo al decimo posto, troviamo Lorenzo Gramigna (CDV Gravedona), Benedetta Catania (CV Vernazzolesi), Francesco Frunzo (CV La Spezia), Filippo Comelli (CV Bellano), Riccardo Trentini (CV Vernazzolesi), Vincenzo Vecchio (Varazze CN), Filippo Colace (LNI Sestri Ponente) e Alessandro Verani (CV Tivano).

Clicca qui per consultare la classifica Cadetti completa.