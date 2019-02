Valli all’Opera, al Carlo Felice con i bus Atp per il Simon Boccanegra

Genova. Anche con il Simon Boccanegra, in programma al Teatro Carlo Felice dal prossimo 16 febbraio, prosegue “Valli all’Opera”, il servizio di Atp Esercizio che permette ai residenti delle vallate e del Levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice.

Domenica 17 febbraio è fissata la seconda data. Ci sarà tempo per acquistare un ticket fino al 14 febbraio.

Andando incontro alle richieste di molti appassionati, Atp ha sviluppato l’applicazione, ad esclusivo uso delle biglietterie aziendali Atp e delle rivendite dotate di sistema di vendita Smartweb, che permette all’utente

di prenotare il servizio Valli all’Opera pagando in contanti o con il bancomat. Dunque gli appassionati possono scegliere se pagare da casa mediante la procedura online, con obbligo di pagamento con carta di credito, oppure recarsi nelle biglietterie aziendali e pagare in contanti o con il bancomat o con la carta di credito.

L’offerta culturale comprende anche la visita guidata agli impianti tecnologici del Teatro.

Il calendario di “Valli all’Opera” continua con “Don Pasquale” 2 il 10 marzo, “Tosca” il 5 maggio, “Cavalleria

Rusticana/Pagliacci” il 26 maggio e “Madama Butterfly” il 16 giugno. In tutte le date i collegamenti tra il territorio e il Teatro Carlo Felice saranno assicurati da 4 diversi bus.

Uno servirà val Trebbia e valle Scrivia con partenze da Torriglia, Montoggio, Casella e Busalla e possibile prolungamento sino a Ronco Srivia, con transito in autostrada ed arrivo al Teatro Carlo Felice.

Un secondo bus collegherà la valle Stura con partenza alle ore 11 da Rossiglione-Campoligure-Masone-Mele, con arrivo al Teatro Carlo Felice.

Partenza alle 9.25 da Santo Stefano d’Aveto per Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzzanego, Carasco, passaggio a Bargagli e arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa.

Quarto bus ancora da Levante, con partenza alle 11 da Sestri Levante, transito a Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco e arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice

Gli arrivi sono tutti previsti a Genova piazza de Ferrari intorno alle ore 12.30 con ripartenza per le località di origina alle 19.30 circa dal Teatro.

Biglietto d’ingresso a 49 euro a persona con la tariffa speciale di 95 euro per due persone. Prevista anche l’opzione del pranzo presso il Caffè del Teatro a prezzo convenuto.