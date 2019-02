Val Bisagno, a fine mese una nuova linea di bus per collegare Prato a Molassana

Genova. Una nuova linea di bus di collegamento tra Prato e Molassana, il 14 barrato, sarà istituito da Amt entro la fine del mese. Lo ha annunciato il vicesindaco ed assessore alla Mobilità Stefano Balleari.

“Si tratta di una risposta dell’amministrazione a una delle richieste degli abitanti della Val Bisagno durante una delle colazioni con il sindaco – spiega Balleari – sarà una navetta con percorso circolare che costituirà un’offerta in più per gli abitanti della Val Bisagno in attesa di una ristrutturazione importante di tutta la linea che collega Prato con il centro”.

Altra novità, che il vice sindaco annuncia in diretta sulla pagina fb del Comune di Genova, riguarda la riorganizzazione di aperture e chiusure del parcheggio di ponte Fleming a Molassana: “Il parcheggio ora è aperto dalle 8 del mattino alle 20 di sera – spiega Balleari – e sempre entro la fine del mese pensiamo di essere in grado di posizionare un cancello che verrà aperto in remoto fino alle 21″.

“Infine abbiamo pensato per i posti auto sotto il piano strada – conclude Balleari di consentire il parcheggio via abbonamento a 30 euro a mese e di dotare gli abbonati di un telecomando in modo che possano entrare e uscire quando vogliono”