Uscio, ubriaco al volante sfonda cassonetto Amiu. Denunciato dai carabinieri

Genova. Un equipaggio del nucleo Radiomobile, al termine dei dovuti accertamenti, ha denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica e responsabile di incidente stradale”, A.C. 39enne, con precedenti specifici, abitante nel comune di Uscio.

Il soggetto, fermato alla guida del proprio veicolo che camminava sui cerchioni e senza il paraurti anteriore, sottoposto al test alcolemico, è risultato avere un tasso pari a g/l 2,09.

Le indagini hanno permesso di accertare che lo stesso nella notte del 25 gennaio scorso, in via SS. Giacomo e Filippo, a causa dello stato d’ebrezza, andava a collidere contro alcuni cassonetti AMIU, per la raccolta dei rifiuti urbani. I militari intervenuti hanno ritirato la patente di guida al soggetto e sequestrato l’autovettura Toyota Corolla, praticamente distrutta.