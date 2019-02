Usb denuncia “Serve più sicurezza al Vte”

Genova. Investire in sicurezza con semafori,illuminazione, strumenti di controllo e personale che possa intervenire prevenendo comportamenti pericolosi o situazioni di rischio. È questa la richiesta di USB Liguria ai vertici del Vte. Ieri sera, poco dopo le 20.30, denuncia Usb, si è verificato un incidente tra due autocarri che secondo il sindacato di base: “è frutto del mancato controllo dell’intera area”.

“Devono essere presi seri provvedimenti per salvaguardare l’incolumità di tutto il personale presente nel terminal – spiegano – intensificando il controllo delle interferenze con tutti i soggetti operanti a vario titolo. Se ci fosse una adeguata assistenza da parte di chi gestisce l’area, il rispetto delle più elementari norme di sicurezza sarebbe naturale”.

Da qui la richiesta di atti concreti alla proprietà che deve investire per la sicurezza. “Non è possibile che una struttura di queste dimensioni e con questi volumi di traffico – spiegano – sia praticamente non sorvegliata nel modo più opportuno. USB Lavoro Privato chiede inoltre una attenta verifica sulle condizioni di stress lavorativo cui sono sottoposti gli autisti dei mezzi pesanti che hanno ritmi ed impegno assolutamente non comparabile con altri lavoratori”.