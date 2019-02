Università, tutto pronto per l’Erasmus Day. Oltre 400 gli studenti da oltre 20 nazioni differenti

Genova. Anche quest’anno, in occasione dell’inizio del secondo semestre accademico, Comune e Università organizzano Welcome Erasmus Day un momento di benvenuto agli studenti Erasmus, che sempre più numerosi decidono di trascorrere il loro periodo di studi all’estero nella nostra città, attratti dalla qualità dell’offerta formativa a dalla forza del brand Genova.

L’appuntamento è per mercoledì 27 febbraio alle 16.30, nella Sala Gradinata di Informagiovani – piazza G. Matteotti, 24 r.

«Questo assessorato, insieme all’Università di Genova, sostiene convintamente il progetto Erasmus Welcome Day. È quindi con grande piacere che ci prepariamo ad accogliere i ragazzi, provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto Genova per un momento così importante per la loro formazione. Ci auguriamo che l’esperienza nella nostra città possa rappresentare una pietra miliare per la costruzione del futuro di questi giovani» commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

Come di consueto, partner importante sarà il Gruppo Erasmus Genova GEG, sezione locale dell’internazionale Erasmus Students Network, associazione fondata dalla Comunità europea che da anni contribuisce a promuovere la creazione ed il mantenimento di relazioni tra studenti ed ex studenti del programma Erasmus.

«Erasmus Welcome Day è un appuntamento che si rinnova ogni anno – afferma Paolo Comanducci, rettore dell’Università degli Studi di Genova – e ha lo scopo di accogliere con un caloroso benvenuto gli studenti stranieri che scelgono l’ateneo genovese e la nostra città in uno spirito di integrazione e di convivenza. L’Ateneo genovese ha investito e investirà per potenziare e migliorare l’accoglienza e i servizi a loro dedicati non solo in termini di formazione ma anche con un supporto concreto. La collaborazione fra l’Università di Genova, il Comune di Genova e il Gruppo Erasmus Genova GEG – ESN si è rivelato efficace nella promozione della nostra offerta formativa e della nostra città».

Durante l’evento verranno presentati i servizi dell’Ateneo e del Comune per gli studenti, e l’offerta culturale e turistica della città, inoltre il Comune metterà a disposizione degli studenti la tessera gratuita Green Card, che consentirà di usufruire di una scontistica sulle attività legate al tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, shopping e tanto altro ancora.

Per l’Università di Genova gli eventi del Welcome Day rappresentano l’occasione per far conoscere i servizi e le iniziative dedicate agli studenti in arrivo e di consolidare la preziosa collaborazione con il Comune e il GEG.

Ecco il programma:

H. 16.30 Arrivo dei partecipanti, registrazione e tesseramenti. Saranno attivi dei desk informativi su:

• GEG: Tesseramento circuito ESNcard, necessaria per diventare socio di ESN, con cui si possono ottenere sconti nei locali convenzionati a Genova e al di fuori.

• Green Card: tessera gratuita per i giovani dai 15 ai 29 anni per ottenere sconti su: tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, shopping e tanto al-tro ancora.

H. 17.30

• Saluto del Prorettore per le Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Genova, Andrea Trucco

• Saluto e presentazione della città da parte del Comune di Genova

• Saluto dei rappresentanti di ESN – Erasmus Student Network

Seguirà un evento organizzato dal Gruppo Erasmus Genova.