Università di Genova, le simulazioni dei test d’ingresso sono on line sul sito dell’Ateneo

Genova. L’Università di Genova e Informagiovani, dopo il successo dell’anno scorso, organizzano da febbraio a luglio 2019, presso Palazzo Ducale a Genova, una serie di incontri di simulazione dei test di ingresso per i corsi di studio a numero programmato.

Esercizi redatti dai docenti, pensati apposta per preparare alle prove reali.

Le prenotazioni saranno aperte di volta in volta circa 15 giorni prima della data di svolgimento, come da calendario pubblicato sul sito: https://www.studenti.unige.it/orientamento/simulazionetest/

Chi invece sceglie un corso ad accesso libero, il 9 maggio 2019 alle 14:30, potrà seguire, sempre a Palazzo Ducale, un seminario sulle verifiche della preparazione iniziale.