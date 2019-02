United for Genoa, l’asta dei cimeli sportivi per aiutare chi subito danni con il crollo del Morandi

Genova – Per non dimenticare la tragedia del Morandi, anche il mondo dello sport si mobilita, attraverso una raccolta fondi a beneficio della popolazione che ha subito danni durante e dopo il crollo.

All’evento hanno partecipato il sindaco Marco Bucci e l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo, oltre ai presidenti di Genoa e Sampdoria, agli allenatori di Milan, Inter e Juventus, e ai dirigenti di tutti i club di serie A e B e diversi giocatori di serie A.

Molti i memorabilia sportivi messi in vendita, come la maglia autografata di Cristiano Ronaldo o gli scarpini in edizione limitata di Totti, e il tutto alla presenza dei dirigenti di Inter, Milan, Genoa, Sampdoria, Parma, giocatori e istituzioni sportive come il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Giovanni Gravina.

I soldi raccolti saranno interamente devoluti al comune di Genova. «Siamo tutti assieme coesi, tutti ci rimbocchiamo le maniche per la città. Tutto ciò che è nel cervello ma soprattutto nel cuore delle persone contribuisce a far crescere la nostra citta»`, dichiara il sindaco Marco Bucci.