Da qualche anno esiste a Genova una filiera che permette il recupero della gomma delle tomaie delle scarpe da running o da ginnastica trasformandole in pavimenti antitrauma per le aree gioco dei bambini. Un processo che, in varie fasi, permette la stesura di composto particolare, ottenendo così un morbido strato dove i bambini possono giocare senza farsi male.

Un circuito virtuoso che vede la collaborazione di Amiu con l’azienda Esosport per la realizzazione di questi pavimenti, la cui creazione è legata al progetto dei “Giardini di Betty”. Belle realtà dedicate a Elisabetta Salvioni Meletiou, moglie del proprietario di Esosport, Nicolas Meletiou, che aveva affiancato il marito, con dedizione ed equilibrio, nell’ideazione e nella conduzione di questo progetto sino al 2 luglio 2011, giorno della sua prematura scomparsa, ed alla cui memoria è dedicata l’iniziativa.

Foto 2 di 2



Ad oggi Genova ha un primato, infatti è la città con il numero più alto di “Giardini di Betty”, i genovesi, grazie ai contenitori che Amiu ha distribuito sul territorio, hanno partecipato alla realizzazione di sette “Giardini” all’interno di alcune scuole comunali e in alcuni giardini pubblici: in via delle Campanule, via Pisa, corso Firenze, via Maculano e Porto Antico e nelle scuole Apparizione a Borgoratti e Garrone a san Quirico .

Dove gli spazi lo hanno permesso sono stati installati anche dei giochi ricavati dalle campane della raccolta differenziata, modificati dall’artista Emilio Milani.

Vuoi sapere dove è l’Esobox più vicino a te? Guarda sul sito Amiu a questo link (linkhttps://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2018/10/elenco-punti-aggiornato-a-ottobre-2018_rev.2.pdf) oppure nella Clea App Amiu nel sottomenù Altre raccolte

Cosa aspetti? Corri a differenziare!