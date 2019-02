Un “villaggio nordico” sulla spiaggia di Quinto per il set di una serie fantasy

Genova. La spiaggia di Quinto diventa accampamento vichingo per il set cinematografico dei nuovi episodi di Game of Kings, la serie fantasy medievale autoprodotta in Liguria, scritta da Dario Rigliaco e diretta da Gioele Fazzeri. Quello girato a Genova, infatti, è stato il primo dei numerosi set per circa quattro mesi, saranno allestiti in tutta la regione.

Il primo appuntamento è stato ieri sulle spiagge di Genova Quinto, dove la troupe ha registrato alcune scene ambientate, probabilmente, sulle spiagge del regno del nord, visto l’affluenza di attori e figuranti in abiti in perfetto stile “vichingo”. Sulla spiaggia, quindi, è stato creato un accampamento di pescatori con tanto di pesce fresco, pelli e legname.

Tra le scene girate a Quinto anche alcuni momenti di azione tra cui un duello, a cui hanno assistito molti passa ti, incuriositi, che hanno immortalato diverse scene con i loro smartphone. Prossimi appuntamenti domenica 3 e 10 marzo, in un locale storico di Genova, La bottega del Conte, dove in scena ci sarà Andrea Grifoni, il testimonial italiano di Kratos, noto videogioco per consolle. In questo caso, trattandosi di ambienti chiusi, i set non saranno accessibili al pubblico.