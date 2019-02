Tripadvisor, la Baia del Silenzio di Sestri Levante è la quinta spiaggia più bella d’Italia

Genova. Sestri Levante si conferma tra le spiagge più amate, più votate e più apprezzate d’Italia. Almeno secondo quella fetta particolare di popolazione che ama recensire i luoghi dove si trascorre qualche ora o qualche giorno. La suggestiva Baia del Silenzio, un’ansa riparata dalle onde (salvo mareggiate record), mare tra l’azzurro e il verde costellato da gozzi e barche a vela, e incastonata tra colorate case di pescatori, è al quinto posto della top ten italiana.

Per chi fosse curioso, però, ci sono spiagge considerate più belle: come quella dei Conigli a Lampedusa, secondo il TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019. La località sale anche nelle classifiche internazionali: nella Top 10 Europa passa infatti dalla settima posizione dello scorso anno alla seconda di quest’anno e rientra nella Top 10 mondiale aggiudicandosi la settima posizione.

Sempre la Sicilia ospita l’unica altra spiaggia che e’ riuscita ad aggiudicarsi un posto tra le 10 migliori d’Europa: al 9/o si trova infatti Cala Rossa a Favignana, che nella classifica nazionale occupa il secondo gradino del podio.

Riconoscimenti a livello nazionale anche per cinque litorali sardi: le due celebri spiagge di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritze, che si collocano rispettivamente in quarta e sesta posizione, seguono Cala Coticcio a La Maddalena (7), Cala Sinzias a Castiadas (8) e Su Giudeu a Domus de Maria (9). Premiate infine anche la Spiaggia di Tropea a Tropea (3), e la spiaggia della Marinella a Palinuro, new entry nella classifica di quest’anno, che si colloca in decima posizione.