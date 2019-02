Trenitalia: “In crescita la soddisfazione degli utenti dei treni regionali”

Genova. In crescita, nel mese di gennaio 2019, la customer satisfaction delle persone che ogni giorno utilizzano i treni regionali di Trenitalia (Società del Gruppo FS Italiane) per motivi di lavoro, studio e turismo. La soddisfazione rilevata in Liguria, per il viaggio nel suo complesso, è dell’83,1%, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 5,37% rispetto al 2017

Sono i risultati dell’ultima indagine demoscopica, fatta da una società esterna che ha chiesto alle persone che viaggiano sui treni regionali di Trenitalia di indicare il proprio grado di soddisfazione.

“Il trasporto regionale – si legge in una nota di Trenitalia – e metropolitano di Trenitalia si è arricchito, inoltre, dagli ultimi mesi del 2018 di un servizio di customer care dedicato in esclusiva ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. Obiettivo è migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza. Sono più di 500 i ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, coinvolti in questo progetto innovativo nelle principali stazioni, che copre complessivamente 100mila treni regionali all’anno e si estenderà in tutta Italia con un’attenta focalizzazione al territorio”.

“Crescono positivamente – continua Trenitalia – inoltre, tutti gli altri indicatori dell’esperienza viaggio: la soddisfazione per la security (+3,5%, 76,1% di gradimento), il comfort (+1,6%, 81,6% di gradimento), la permanenza a bordo dei treni regionali (+4,4% con l’87% di gradimento) e le informazioni (+1,7; 86,9% di gradimento)”.