Trenitalia, 23 ore di sciopero del personale “divisone passeggeri” venerdì 8. La protesta su scala nazionale

Genova. La segreteria regionale del sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del personale equipaggi della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia dell’impianto di Genova dalle 3.00 di venerdì 8 alle 2.00 di sabato 9 febbraio.

Lo sciopero su scala nazionale riguarderà sia il personale addetto al settore vendita ed assistenza che macchinisti e capo treno, ma con orari differenti: per il personale responsabile di vendita e assistenza la protesta durerà 23 ore, dalle ore 03:00 dell’8 febbraio alle ore 02:00 del giorno successivo, mentre per il personale viaggiante la protesta dura 8 ore, dalle 09:01 alle 16:59.

In ambito locale, il personale di Trenitalia addetto ad equipaggi e distribuzione nel DPLH Liguria sciopera per 23 ore, dalle 03:00 dell’8 febbraio e fino alle 02:00 del giorno successivo. In poche parole una giornata a rischio per il trasporto ferroviario.