Trasporto pubblico, la Val Bisagno senza tram si consola con il 14 che torna a Prato

Genova. Rimane al centro dell’attenzione il trasporto pubblico in Valbisagno. Accantonato, almeno per il momento, il tram o comunque una linea “in sede propria”, arriva una piccola compensazione: il capolinea del 14 torna, infatti, a Prato.

Dopo lo spostamento dell’ultima fermata a Molassana, infatti, da tempo centinaia di genovesi aspettavano una risposta, che non fosse un bus navetta. A volerlo e votarlo anche il consiglio municipale della Media Val Bisagno, con una mozione già passata in aula lo scorso giugno 2018.

Oggi arriva l’apertura dell’assessorato alla mobilità e trasporti di Comune di Genova, che apre le possibilità per il ripristino della tratta originaria. Questo secondo quanto diffuso attraverso un comunicato dal presidente del Municipio Roberto D’Avolio e l’Assessore Lucina Torretta.

Che sia un contentino per una vallata fortemente a disagio, e non da ieri, per quanto riguarda la mobilità? Staremo a vedere, adesso aspettiamo la formalizzazione di questa operazione prima di cantare vittoria.