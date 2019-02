Genova. Si sapeva che la trasferta in casa di Costa Volpino non sarebbe stata affatto semplice e così è stato. La PSA Olympia, infatti, torna a casa sconfitta per 3 a 1.

25-14 il punteggio che nel primo set condanna le gialloblù, le quali reagiscono nel secondo sfruttando anche qualche errore delle padrone di casa e si riportano in parità grazie ad un parziale di 25-23. Nel terzo set, però, la Cbl torna avanti grazie al 25-16 che le consegna il punto del nuovo vantaggio e poi chiude i conti nel quarto ed ultimo set, terminato 25-20.

Uno scivolone che costringe la PSA a pagar pegno in classifica, in termini di posizioni: le vittorie per 3-0 di Gossolengo, Alsenese e quella, appunto, di Costa Volpino, costano il secondo posto alle gialloblù, che scendono in terza posizione.

Nulla è perduto: le genovesi sono ancora in zona playoff ed il girone di ritorno è appena iniziato: le partite, da qui alla fine della stagione, sono ancora dodici.

Bisognerà però invertire al più presto il trend e cancellare le ultime due sconfitte, cominciando proprio dalla sfida spareggio di sabato 9 febbraio, alle ore 18 al PalaOlympia di Voltri, contro la Conad Alsenese.

Il tabellino:

Cbl Costa Volpino – PSA Olympia Volley 3-1

(Parziali: 25-14, 23-25, 25-16, 25-20)

Cbl Costa Volpino: Bondioni, Martino, Zavaglio, Pezzoli, Dell’Orto 4, Pedersoli 1, Pandocchi 5, Garavaglia 12, Locatelli, Bertolini 15, Fumagalli 20, Chiappini, Bonomi, Calzoni. All. Gandini.

PSA Olympia Volley: Pastorino, Ciurli 3, Gorini 5, Castelli 3, Ferrando, Della Rocca, Caporaso, Ottonello, Antonaci 11, Parodi 7, Fontana 5, Bilamour 21. All. Mantoan.