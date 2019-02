Dramma in Valle d’Aosta, per scappare dalle fiamme si lancia da finestra. Grave ragazza di Chiavari

Genova. La vacanza che si trasforma in tragedia. Per scappare dalle fiamme che stavano devastando la mansarda in cui si trovavano tre ragazzi genovesi si sono lanciati dalla finestra.

Una di loro, una ragazza di 21 anni di Chiavari, avrebbe riportato traumi gravi, ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione nell’ospedale di Aosta in condizione molto critiche. Uno degli agli due ragazzi è stato condotto nella camera iberbarica a Novara, a seguito di una grave intossicazione da fumo. La ragazza di 21 anni e un ragazzo di 24 anni sono residenti a Chiavari, il terzo ragazzo, di 22 anni, è di Lavagna;

Ancora da capire le dinamiche: i Vigili del Fuoco della zona sono intervenuti poco dopo le 5 di mattina per spegnere le fiamme che stavano devastando l’ultimo piano della palazzina presso Antey-Saint-André: secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono divampate dalla zona giorno. Si valuta se possono esser state causate da problemi all’impianto elettrico o a quello del gas. I carabinieri stanno intanto raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa.

(Foto ANSA)