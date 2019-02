Aosta. E’ morta nella notte all’ospedale Parini di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne di Chiavari che era rimasta gravemente gravemente ferita all’alba di sabato per sfuggire alle fiamme divampate in una mansarda di Antey S. Andrè, dove si trovava per trascorrere qualche giorno di vacanza.

La ragazza aveva riportato traumi gravi dopo essere caduta da circa 12 metri di altezza, ed era stata ricoverata nel reparto di rianimazione nell’ospedale le condizione, però, erano subito apparse molto critiche.

Meno gravi le condizioni degli altri due ragazzi. Leonardo Bertucci, 22enne di Cicagna è stato condotto in un centro del Novarese, per un trattamento nella camera iberbarica a seguito di una grave intossicazione da fumo, mentre Matteo Tugnoli, 24 anni, di Chiavari, sarebbe stato già dimesso.