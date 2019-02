Ted, il format di conferenze sulle grandi idee torna a Genova: ecco i protagonisti

Genova. Sono fotografi e startupper, ricercatrici e studentesse, musicisti e sound designer, ingengeri del vento e dei materiali: sono i nove speaker protagonisti di TEDxGenova 2019, in programma sabato 23 febbraio alla Sala Grecale del centro congressi del Porto Antico. Eccoli nel dettaglio:

#1 ANDREA FACCO – Più di un fotografo, ha fatto della sua arte una vera e propria magia.

#2 MADDALENA MARINI – Ricercatrice, ha accettato una sfida che a molti è sembrata impossibile: riuscire a sconfiggere i pregiudizi.

#3 GIOVANNI PEROTTO – Ingegnere dei materiali, nell’anno della “Plastic free Challenge” porterà sul palco una scommessa vincente sull’economia circolare: se vi dicessimo che frutta e verdura possono salvare il pianeta?

#4 LUDOVICA CORTI – Studentessa di Design e di Lingua Italiana dei Segni, ha coniugato queste sue due passioni creando insieme al suo team un gioco innovativo per l’interazione (e l’integrazione) tra bambini sordi e bambini udenti.

#5 CHIARA LUZZANA – Sound designer, utilizza i suoni delle città come orchestra, catturando così lo spirito dei luoghi e le emozioni che questi possono trasmettere. Ed è così che i suoni della “vita di tutti i giorni” si trasformano in uniche e sorprendenti melodie.

#6 CHRIS RICHMOND – Social startupper, con la sua App Mygrants ha trasformato un problema in opportunità: attraverso quiz, giochi e domande, permette ai migranti di informarsi e formarsi, per integrarsi in un nuovo paese e far emergere il proprio talento, attraverso le infinite potenzialità della tecnologia.

#7 EYAL LERNER – Musicista ed educatore, ha scoperto come fondere l’arte dello spettacolo con la didattica per ragazzi, per dare origine a esperienze intensissime in grado di sviluppare le capacità intellettive, emotive e umane dei giovani allievi, lasciando loro un segno positivo per tutto il resto della vita.

#8 GIOVANNI SOLARI – Ingegnere del vento, porterà sul palco del TEDxGenova 2019 le meraviglie di questa risorsa impalpabile e potentissima oltre ogni immaginazione

#9 ANNA-MARIA HEFELE – Musicista austriaca, famosa per la sua modalità di canto in polyphonic voice che le permette di emettere e controllare da due a tre note contemporaneamente: con uno dei suoi video su YouTube ha raggiunto più di 12 milioni di visualizzazioni.

A dieci giorni dalla data X, quindi, si alza il velo sui nomi di coloro che si alterneranno sul palco secondo il format di 18 minuti a presentazione che contraddistingue le conferenze TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design), raccontando ognuno il proprio personalissimo X Kind of Magic: la risposta, cioè, alla domanda “Cosa è per te magia?” che caratterizza il terzo appuntamento ufficiale con TEDxGenova dopo le edizioni 2016 e 2017 e i diversi TEDxGenova Salon organizzati nell’anno appena trascorso. Complessivamente, i vari eventi targati TEDxGenova hanno già attirato 1300 spettatori in sala e generato un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Per assistere alla giornata, informazioni sul sito ufficiale www.tedxgenova.com. A tirare la volata a TEDxGenova 2019 ad una settimana esatta all’appuntamento, sabato prossimo, 16 febbraio, alle ore 16 è in programma un flash mob che si snoderà da piazza Matteotti al Porto Antico coinvolgendo la Banda di Cornigliano e il Coro della Maddalena che si esibiranno nell’indimenticabile pezzo dei Queen “A Kind of Magic” rivisitato, per l’occasione, in “X Kind of Magic”.