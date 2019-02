Tempo di derby genovese in Serie A2 Femminile con la Locatelli e Sori in vasca per un turno importante per entrambe le compagini. Lontre alla ricerca della seconda vittoria stagionale alla ricerca di punti per risalire la classifica, soresi per tenere il passo di Trieste e Bologna. Alla fine ha prevalso il maggior tasso tecnico ed esperienziale delle ragazze allenate da Criscuolo che peraltro si ritaglia un ruolo da protagonista siglando tre reti.

Partita che si chiude nei primi due quarti con Sori che va rapidamente sul 2-7 al cambio campo. Al rientro, però la Locatelli trova una bella reazione che consente alle Lontre di limare lo svantaggio aggiudicandosi il terzo quarto con un 3-2 che avvicina le squadre che arrivano all’ultimo periodo sul 5-9. Sori comunque non rischia nulla controllando bene la voglia di riscatto delle giovani avversarie. Il punteggio si stabilizza sul 7-12 risultato che premia la superiorità di Sori, ma anche la voglia di crescere delle genovesi che sicuramente avranno altre occasioni per fare i punti necessari per la salvezza. In evidenza come detto Criscuolo per Sori, ma soprattutto Vettorello miglior marcatrice della partita con 6 reti. Per le Lontre Figari ne fa 3, Tedesco 2.

Nel prossimo turno la Locatelli sarà di scena a Lerici in un match non semplice, ma che potrebbe regalare qualche possibilità alle Lontre. Per Sori invece è tempo di big match con Trieste. Gara importante che potrebbe cambiare l’andamento della stagione delle soresi.