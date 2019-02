Genova. Intervento particolare quello eseguito oggi dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est. Una donna alla guida della sua auto ha erroneamente imboccato una strada molto pendente, via Corridoni, a Bargagli. La conducente ha perso il controllo della vettura che slittava a causa del fondo viscido.

I pompieri hanno dovuto utilizzare il proprio mezzo 4×4 come punto di ancoraggio in quanto non vi erano alti punti sicuri a cui assicurare i mezzi coinvolti nell’operazione. Vista la lunga distanza, i pompieri hanno dovuto utilizzare quattro braghe d’acciaio, il cavo del tirfort e tutto il cavo di acciaio del verricello per riuscire a recuperare la vettura.

Foto 2 di 2



Lavoro che è durato circa 2 ore e mezza ma che si è concluso con la restituzione della macchina alla signora senza alcun graffio.