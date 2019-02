Stoppani, a Roma la riunione su emergenza. In attesa della legge saranno ordinanze transitorie

Roma. Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede della Protezione Civile Nazionale a Roma, alla Presenza di Regione Liguria, il Prefetto di Genova, i Dirigenti del Ministero dell’Ambiente, il capo dipartimento nazionale di Protezione Civile, una riunione sull’Emergenza Stoppani, in scadenza alle 24 di domani.

In assenza del rinnovo per legge, effettuato fin dal 2007 anno dopo anno, si è stabilito che si procederà con ordinanze nella gestione del periodo transitorio, sollecitando il Governo ad intervenire al più presto con Legge per prorogare l’Emergenza, regime necessario alla conclusione della bonifica.

Il rischio, anche se abbastanza remoto, è quello che dalla mezzanotte di domani il sito della Ex Stoppani di Cogoleto possa rilasciare sul territorio 17 kg ogni giorno di cromo esalavente, sostanza altamente pericolosa e cancerogena.