“Sposatevi a Genova!”, la campagna promozionale per intercettare il business dei “matrimoni da sogno”

Genova. “Sposatevi a Genova!” è il nuovo progetto promosso da Comune di Genova (assessorato al Commercio e Turismo e assessorato Servizi Civici) e Convention Bureau GE, nato per lanciare Genova come nuova wedding destination internazionale ed entrare in un nuovo circuito di mete turistiche che, in Italia vede, a oggi, primeggiare Toscana, Costiera Amalfitana, Umbria e Venezia e i Laghi.

La campagna promozionale, presentata questa mattina a palazzo Tursi, sarà veicolata attraverso un sito web dedicato, con relativi canali social pieni di contenuti multimediali pensati apposta per “intercettare” gli sposini di tutto il mondo.

La maggiore novità è quella di nuove location messe a disposizione per i matrimoni da sogno: oltre alla classica Boccadasse, ecco l’Isola delle Chiette, Villa del Principe, Palazzo Ducale e alcuni dei Palazzi dei Rolli.