Giornata nera per le ragazze genovesi impegnate in Serie A2 femminile con entrambe le squadre che vanno ko. Importante la sconfitta del Sori Pool Beach che incassa il primo passaggio a vuoto in sei partite per di più contro una diretta rivale per i primi posti, ovvero Bologna che la scavalca e scalza dal secondo posto in classifica.

Con le felsinee la gara viene decisa soprattutto a metà gara perché il primo quarto è equilibrato e si conclude sul 2-2. Poi arriva una fase centrale importante delle emiliane che passano a condurre 3-5 e allungano nel terzo quarto fino al 6-11 che inevitabilmente indirizza la gara, ma nell’ultimo periodo Sori tira fuori energie nascoste e arriva fino al 10-11. Decisivo il gol di Nicolai per le bolognesi che manda sul +2 le ospiti. Finisce 11-12 con buon merito a Bologna per aver saputo ben sfruttare le occasioni, al contrario della squadra di Sonia Criscuolo che invece ha un black out a metà partita salvo risvegliarsi all’ultimo momento. Troppo tardi, però e le ospiti ottengono tre punti pesanti. Primo ko per Sori quindi che, però potrà imparare dagli errori commessi per cercare di ripartire e puntare nuovamente in alto.

Deve ripartire anche la Locatelli che invece punta a fare esperienza, possibilmente conservando la categoria. Obbiettivo non scontato visto l’equilibrio osservato fin qui in un campionato che sembra già diviso in due tronconi (o più). Serrata e ardua sembra profilarsi la lotta salvezza con almeno 5 squadre che se la giocano su livelli simili.

A Padova, però le venete fanno valere esperienze e fattore campo costruendo la vittoria sulle genovesi quarto dopo quarto incrementando il gap che alla fine deciderà la gara. Un doppio 2-1 permette quindi alle patavine di andare al riposo lungo avanti 4-2. La reazione genovese viene contenuta nel terzo periodo per poi andare a chiuderla nell’ultimo periodo don un 2-0 che piega le resistenze liguri. Nel complesso non una prestazione negativa in toto per le lontre, che mancano di cinismo e si fanno sorprendere nel momento clou della gara.