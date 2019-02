Sopraelevata, dopo camion e pullman ecco le consegne in bicicletta

Genova. Un video da subito virale sta circolando in rete: sulla strada sopraelevata Aldo Moro, un ragazzo di qualche ciclo-consegna, che pedala indomito sulla corsia di sinistra.

Una testimonianza rilanciata dalla pagina Facebook “Il Mugugno Genovese“, luogo virtuale fondamentale per conoscere anche gli aspetti più bizzarri della vita della nostra città.

E quindi, dopo camion e pullman, ecco anche le due ruote a pedali invadere l’arteria urbana che attraversa la città. Da questo episodio, però, cosa possiamo imparare? Difficile dirlo, sicuramente possiamo porci diversi quesiti: se per i camion hanno pensato ai limitatori di sagoma, peraltro finora con scarsi risultati, per le bici come si potrebbe fare? Che sia un esperimento per una pista ciclabile in sopraelevata? A quando i monopattini?