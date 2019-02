Sindacati, Federico Pezzoli nuovo segretario degli ‘edili’ di Fillea Cgil

Genova. È Federico Pezzoli il nuovo segretario della Fillea Cgil di Genova e della Liguria. È stato eletto oggi dalle Assemblee genovesi e liguri alla presenza del Segretario Generale Nazionale Alessandro Genovesi.

Pezzoli prende il posto di Fabio Marante eletto nelle scorse settimane Segretario Confederale Regionale. Federico Pezzoli, 45 anni, genovese, sposato con Viviana, padre di 2 figli, Matteo e Martina, è laureato in Scienze Politiche con una tesi sul socialista Gaetano Barbareschi, il ministro operaio.

Nel 1999 è assunto all’Ilva, si iscrive alla Cgil, viene eletto nella rappresentanza sindacale e ricopre incarichi negli organismi territoriali e regionali di categoria e confederali. Nel 2014 inizia la sua attività in Fillea Cgil Genova. In questi anni, oltre all’attività quotidiana di proselitismo nei cantieri, si è occupato di contrattazione d’anticipo con particolare attenzione alle opere in fase di avvio.

È componente del Consiglio della Cassa Edile e dell’Ente Unico della sicurezza e formazione. Nel 2018 è stato eletto nella segreteria provinciale Fillea. A margine della sua elezione il neo eletto ha riassunto gli obiettivi del suo mandato tra i quali “Andare avanti con le opere, sicurezza sul lavoro, maggior impegno sull’inclusione sociale e contrasto al lavoro nero”.