Sigarette vietate in spiaggia, il municipio Levante approva la sperimentazione smoke-free

Genova. Approvata all’unanimità dal consiglio del Municipio Levante, la mozione della Lega (primo firmatario il consigliere Samuele Aiesi) per iniziare una sperimentazione smoke-free sul litorale da Sturla a Nervi, inizialmente su un paio di spiagge.

“Dalla prossima stagione estiva partirà dal Municipio Levante una sperimentazione virtuosa, prima in tutto il territorio comunale, per avere un litorale totalmente smoke-free – ha spiegato il consigliere – questo per dare l’opportunità a chi sceglie di trascorrere le sue vacanze al mare di respirare l’aria pulita senza dover tollerare sostanze inquinanti pericolose per la salute, come il fumo di sigari o sigarette”.

L’idea prende spunto da quanto già avviene in altri luoghi balneari italiani, in cui vige il divieto di fumo a esclusione di aree attrezzate e delimitate. “Questa sperimentazione permetterebbe di qualificare il litorale sempre più come destinazione di qualità e permetterebbe inoltre di ridurre il degrado ambientale causato da mozziconi di sigarette molto spesso abbandonati sulla spiaggia che, con il vento, si riversano in acqua – spiega Aiesi – per il progetto verranno selezionate probabilmente due spiagge del territorio municipale, di cui una, da quanto emerso durante la discussione in consiglio, potrebbe essere la spiaggia libera attrezzata per disabili a Vernazzola. L’idea è che dal nostro Municipio possa iniziare un progetto virtuoso da estendere su tutto il territorio comunale. Siamo convinti che, con un po’ di buon senso e rispetto delle regole, la sperimentazione possa estendersi successivamente anche ai parchi pubblici, così come già avviene in diverse parti del mondo, come Inghilterra e Canada per citare alcune nazioni”.