Sicurezza, a Genova succursale Agenzia per sicurezza territorio. Bucci: “Ci stiamo lavorando”

Genova. “Nel decreto Genova è stata prevista l’agenzia per la sicurezza del territorio: la nascita, oggi qui a Genova, del centro di competenza Start 4.0, potrà servire a fare in modo che questa agenzia venga collocata nella nostra città, se non la sede centrale, che sarà a Roma, la succursale più importante”.

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione andata in scena ieri pomeriggio del progetto Start 4.0, che sarà collocato in Valpolcevera.

“Vogliamo che il cuore tecnologico sia da noi – ha detto Bucci – Noi puntiamo a essere il centro di competenza nazionale, eccellenza in Italia per tutta la sicurezza territoriale, dalla cybersecurity alla safety delle persone”.