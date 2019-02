Sestri Ponente, tir in piazza Aprosio “trancia” un balcone: viabilità modificata

Genova. Problemi alla viabilità a Sestri Ponente, in piazza Aprosio, a causa del passaggio di un tir.

L’autoarticolato, un mezzo con targa straniera, è finito probabilmente per errate indicazioni del navigatore satellitare, in alcune strette vie del quartiere e ha urtato con il rimorchio il balcone di un palazzo.

Per mettere in sicurezza la struttura, da cui sono caduti calcinacci e che è adesso pericolante, è stato necessario chiudere la strada (poi riaperta) e far intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale che ha istituito un senso unico alternato.