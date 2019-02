Sestri Ponente, operaio precipita per sei metri: grave al San Martino

Genova. Un altro incidente sul lavoro scuote la città: un operaio di circa 40 anni è precipitato dalla copertura di un capannone a Sestri Ponente, riportando gravi ferite.

E’ successo questa mattina, poco dopo le 9, presso i capannoni ex Piaggio a Sestri Ponente, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, da qualche giorno oggetto di lavori di manutenzione e bonifica. Secondo le prime ricostruzioni una parte del tetto avrebbe ceduto sotto i piedi dell’uomo, facendolo cadere per oltre 6 metri.

Tremendo l’impatto al suolo: soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova. I medici parlano di trauma cranico, con frattura cranica e vertebrale. È in sala operatoria in neurochirurgia. La prognosi è riservata.