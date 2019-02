Sestri Levanti, l’area giochi di Sant’Anna dedicata ai diritti dell’infanzia e della adolescenza

L’AREA GIOCHI DI SANT’ANNA INTITOLATA ALLA

CONVENZIONE DI NEW YORK PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Il 20 novembre 2019 segna l’appuntamento con il trentennale della Convenzione di New York per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una tappa fondamentale nel cammino della storia dell’umanità che Sestri Levante, città del Festival Andersen, intende onorare, un segno di attenzione a un tema importante, su cui non deve mai calare l’attenzione, ma anche un segno di speranza per un mondo migliore, di pieno rispetto dei diritti di tutti, a cominciare proprio dai più piccoli.

Per queste ragioni la Giunta Comunale, visto il parere favorevole della Commissione Toponomastica, nella seduta del 1 febbraio ha deciso – accogliendo anche una proposta dell’Osservatorio Sguardo Sul Mondo – di intitolare l’area giochi sul lungomare di Sestri Levante “20 novembre 1989 – Convenzione di New York per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” .

La cerimonia di scopertura solenne della targa avrà luogo il 20 novembre 2019 in contemporanea con gli altri Comuni italiani che hanno aderito a questa iniziativa, così da avere – oltre un segnale importante – un momento di profonda unità tra diversi luoghi del nostro Paese, nel nome dei diritti e nel segno del futuro.

“La Convezione per i diritti dell’infanzia costituisce un mattone fondamentale della vita civile – commenta la Sindaca Ghio – e non vogliamo che l’intitolazione dell’area giochi si limiti a un momento istituzionale. Vogliamo invece che sia un’occasione di dialogo e confronto con i bambini e i ragazzi che parteciperanno alla cerimonia sul tema dei diritti.”