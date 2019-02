Sestri Levante lancia gli attraversamenti “hi tech” per la sicurezza dei pedoni

Sestri Levante. A Sestri Levante arriva il “Pedone Sicuro” un sistema che rileva la presenza di un pedone in procinto di attraversare la strada e illumina a led l’attraversamento, intimando agli automobilisti di fermarsi. Il nuovo sistema sarà installato in via sperimentale in corrispondenza di tre attraversamenti pedonali: uno in piazza Ponte S. Stefano all’altezza della scuola dell’infanzia, uno in viale Mazzini all’incrocio con via Torino e l’ultimo in via Fascie all’altezza del Caaf Cisl.

“Pedone Sicuro” è un sistema wireless che, quando il pedone si avvicina al passaggio stradale, manda un impulso al cartello verticale che segnala l’attraversamento strada che si illuminerà e lampeggerà per avvisare le auto in arrivo. Il sistema non necessita di interventi strutturali sulla strada perché l’installazione non ha bisogno di scavi o di collegamenti elettrici particolari ma solo dell’applicazione della cartellonistica verticale dotata del sistema «pedone sicuro».

“La sicurezza cittadina rientra tra le priorità dell’Amministrazione, lo abbiamo dimostrato spesso – commenta la Sindaca Ghio – È un percorso di lavoro molto ampio, che tocca diversi ambiti, dalla videosorveglianza, alle misure relative alla viabilità, alla collaborazione con le Forze dell’Ordine e che, nella nostra visione, non è fatto di punti di arrivo ma si sviluppa nel corso del tempo, con l’obiettivo di migliorare costantemente.”