Sestri Levante, Davide Sancinito:”Voglio regalare grandi soddisfazioni alla mia nuova società”

Sestri Levante. “Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui”.

Alcuni versi di “Ti lascio una canzone” del cantautore genovese Gino Paoli, sono la metafora perfetta della scelta di Davide Sancinito di interrompere il rapporto calcistico con l’Albissola, di lasciarsi alle spalle un periodo indimenticabile, per scrivere una nuova pagina sportiva con il Sestri Levante.

“Lascio una società che mi ha dato tanto – afferma Sancinito – e che mi ha esternato la volontà di tenermi a tutti i costi, ma non mi andava di restare dove non sono stato minimamente considerato dal mister e non solo... è andata così e ne ho preso atto, non potevo restare a dispetto dei santi, quindi ho preso la decisione di andare a giocare nel Sestri Levante, società che mi ha cercato e voluto a tutti i costi”.

“Sono pronto a tuffarmi “a bomba” in questa nuova avventura – conclude Sancinito – per ripagare la fiducia concessami, tutti insieme daremo il massimo e qualcosa di più , per centrare l’obiettivo della salvezza”.