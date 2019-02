Genova. La Sestrese si aggiudica (2-1) il big match con l’Arenzano, rimanendo all’interno della zona play off, per la gioia di tutto l’ambiente ed in particolare del direttore sportivo verdestellato Andrea Catania, che commenta, ai microfoni di Ge24, la vittoria dei ragazzi di mister Schiazza.

“E’ una vittoria fondamentale per il nostro campionato, oggi abbiamo fatto una grande partita, creando diverse occasioni – afferma il ds – avremmo potuto chiuderla prima, ma va bene così”.

“Nelle prime quattro giornate di ritorno abbiamo affrontato altrettanti scontri diretti, da ora in avanti dovremo essere bravi a dare continuità ai nostri risultati – conclude Catania – a cominciare dalle prossime due gare con Serra Riccò e Varazze“.