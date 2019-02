Genova. Quattordicesima giornata nel girone B del campionato di Serie D femminile. La Subaru raccoglie tre punti e accorcia le distanze, ma il Casarza Ligure rimane a sei lunghezze dalle inseguitrici.

Le prime della classe, infatti, hanno lasciato un punto per strada. A Genova il Santa Sabina ha conquistato due set al Casarza Ligure, ha dovuto attendere il quinto set per conquistare la vittoria.

Mentre il Volley Podenzana era di riposo, la Subaru Olympia volley ha conquistato tre punti vincendo in casa con il Paladonbosco pallavolo Genova. In questo modo anche le voltresi sono salite a quota 28, -6 dal Casarza.

In coda di serie rimane a 0 punti la Elsel di La Spezia. Le bianconere hanno ceduto contro il Volley Genova, ora quarto, in tre set. Normac e Lunezia condividono il penultimo posto, a quota 9: per la Normac duro il KO in casa della Serteco, mentre la Lunezia ha ceduto 3-1 contro la Hygenfresh Albarovolley.

Nel prossimo turno la sfida più interessante sarà sicuramente lo scontro diretto tra Podenzana volley e Subaru Olympia. Il match sarà sabato sera alle 21.00 a Tresana. In palio il secondo posto della serie. Sfida domestica per il Casarza Ligure contro la Serteco.