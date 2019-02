Genova. Quindicesima giornata per il girone B della Serie D della pallavolo femminile ligure. Prosegue il dominio del Casarza Ligure, che torna ad allungare sulle rivali e, portandosi a +7, chiude di fatto la sfida per il primo posto.

Il Casarza Ligure, infatti, ha vinto in tre set la sfida domestica con la Serteco. Le genovesi si sono battute con veemenza, tanto che due parziali si sono chiusi 28-26, ma la capolista ha incassato i tre punti. La vittoria al tie break della Subaru Olympia, quindi, consente un ampliamento del divario in classifica. A Tresana il Podenzana volley ha ceduto la gara solo al tie break, dopo quattro set davvero equilibrati. Il margine tra prima e seconda della serie sale così a sette punti. Proprio Podenzana e Subaru sono divise solo da un punto.

Grande equilibrio nella zona centrale della classifica, che distinguerà playoff e playout. Il Volley genova Vgp ha avuto la meglio sulla Hygenfresh Albarovolley in tre set, salendo a quota 26. Tre punti più indietro rimangono Santa Sabina e Serteco. Se la Serteco è uscita sconfitta – con onore – dalla sfida con la capolista, il Santa Sabina ha addirittura osservato il turno di riposo. In questa zona si è quindi mosso ben poco.

Si è conclusa in quattro set la sfida di Sarzana tra Lunezia e Paladonbosco pallavolo Genova. Le padrone di casa hanno provato la rimonta vincendo il terzo set, ma le ospiti sono state brave a chiudere il match al quarto e conquistare i tre punti.

Vittoria importante per il futuro, infine, per la Normac: le genovesi hanno sconfitto la Elsel pallavolo, ancora ultima della serie, salendo così a dodici punti.

Nel prossimo turno di Serie D interessante testacoda. Sabato pomeriggio il Casarza Ligure ospiterà la Elsel. La Subaru avrà a che fare con la Lunezia volley, mentre il Podenzana volley sarà in casa del Paladonbosco Genova.