Genova. Il Volley Laghezza conferma il primo posto nel campionato di Serie C di pallavolo maschile. Alle sue spalle tiene il ritmo la Admo volley, che dista però quattro lunghezze. Terza la Zephyr trading La Spezia.

Triplo 3-0 per le prime della classe. Il Laghezza ha piegato la Spinnaker Savona, che scende così al quinto posto. La Admo ha invece vinto la gara in casa della Colombo Genova, dominando tutte le tre frazioni. Vittoria casalinga in crescendo, infine, per la Zephyr contro la Grafiche Amadeo.

La serie di vittorie in tre set prosegue poi con la gara tra Sant’Antonio Spazio Genova e Pallavolo Futura Avis Bertoni, vittoria che vale il quarto posto.

Infine due tie break a concludere la dodicesima giornata di Serie C. A Finale Ligure l’Avis si è portata sul 2-0, prima di essere rimontata e vincere al quinto set contro il Santa Sabina. Ad Ameglia il Volley Colombiera Sarzana project conduce una gara simile, ma al tie break lascia strada per 15-11 alla 3 Stelle villaggio.

Proprio il team di Chiavari ospiterà la capolista sabato prossimo, nella tredicesima giornata della serie. La Admo, invece, riceverà la visita del Colombiera.