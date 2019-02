Genova. Tredicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C. Il Volley Laghezza mantiene il primo posto della classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Admo.

Il Laghezza di Cecchi ha piegato in tre set la 3 Stelle villaggio. La squadra di Chiavari rimane all’ottavo posto della classifica. Per la capolista, invece, si tratta di una conferma nella corsa verso la promozione.

Vince anche la Admo, che difende così la seconda piazza. I ragazzi di Cremisio hanno avuto la meglio in tre set sul Volley Colombiera Sarzana project, che occupa l’ultimo posto della serie.

La Grafiche Amadeo, infatti, ha conquistato un punto e lasciato l’ultimo posto. A Bussana di Sanremo l’Avis volley team Finale ha subito una rimonta da 0-2 a 2-2 e si è imposta sola al tie break.

Vittoria in tre set in trasferta anche per la Zephyr trading di La Spezia. La società spezzina tiene il ritmo della Admo, staccata di solo una lunghezza: la Spinnaker Savona di Claudio Agosto ci prova, ma non riesce a contenere i rivali.

Concludono il quadro della serie due sfide conclusesi in quattro set. A Genova la Sant’Antonio ha sconfitto il Santa Sabina, mentre a Ceparana la Pallavolo Futura Avis Bertoni ha superato la Colombo Genova.

La Serie C maschile si avvicina così alle fasi decisive della stagione, che determineranno le promozioni e le retrocessioni.