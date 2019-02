Genova. La sedicesima giornata della Serie C della pallavolo femminile ha confermato il primo posto della Autorev e insediato al secondo posto Carcare. La sfida per la promozione entrra così nel vivo.

La squadra di La Spezia ha vinto in tre set contro il Santa Sabina. Il 3-0 per le ospiti è giunto al termine di parziali molto combattuti. Lo stop delle genovesi consente così il sorpasso per l’Acqua minerale di Calizzano Carcare. Le ragazze di Dagna e Loru hanno piegato per 3-0 la Maurina Strescino, penultima della serie.

Quarta posizione per la Admo volley: le ragazze di Mattia e Panchieri hanno sconfitto in tre set la Gabbiano volley Andora. Tie break, invece, tra Grafiche Amadeo Sanremo e Lunezia volley: gara equilibrata, decisa per le padrone di casa con un 15-13 conclusivo.

Due gare chiuse in tre set a completare il quadro della Serie C. Il Volley Genova ha sconfitto Albaro, mentre la Tigullio volley project ha piegato il Cogoleto volley.

La Autorev ha ora nove lunghezze di margine sulla più vicina rivale. Alla promozione manca solo la matematica. Più accesa la lotta alle sue spalle, dove Carcare e Santa Sabina sono divise da una sola lunghezza. Due punti più indietro ha speranze anche la Admo volley.