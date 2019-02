Genova. Due vittorie e una sconfitta per le squadre di Genova nel 17° turno del campionato di Serie B2, andato in scena sabato 23 febbraio.

Davanti al pubblico di casa del Palamaragliano, la Normac Avb ha disputato un’ottima partita superando in tre set l’Elevationshop Crai di Lecco.

La squadra locale scende in campo molto determinata e con una partenza sprint mette in difficoltà le avversarie, che riescono a reagire, ma non a pareggiare il conto: finisce 25-23. Molto equilibrati anche i due set successivi, che vedono la squadra del presidente Carlo Mangiapane concentrata e decisa ad conquistare 3 punti importanti per la salvezza, ottenuti con i parziali di 27-25 e 25-20.

Determinante Martina Montedoro nel distribuire palloni alle compagne; le due centrali, Stefania Ranghetti e Vittoria Farina molto incisive in attacco e a muro, con Giulia Lavagna ed Arianna Cafagno ottime in difesa e ricezione. A Francesca Mangiapane, sempre una certezza, dà il cambio il giovane libero Elena Villa, che si toglie la soddisfazione di andare a punto. Ultime note positive della serata il rientro di Aurora Montedoro che nel finale, senza forzare, segna il punto che chiude set e partita e Gaia Campanella, under 16, sempre più a suo agio nei ritmi di gioco di questa categoria.

“Ho visto una grande compattezza del gruppo – afferma Mangiapane -. Lotteremo fino alla fine del campionato”. “Sono molto soddisfatto – dichiara il coach Paolo Repetto -. Un gran bel risultato che dà stimoli per il finale di campionato”.

In classifica la Normac Avb Genova è sempre tredicesima, ma ora è a meno 6 dalla zona salvezza, quando mancano 9 giornate al termine. Sabato 2 marzo alle ore 21 sarà ospite della Cbl Costa Volpino.

Ottava partita consecutiva a punti per la Serteco Volley School, anche se questa volta il punto conquistato è stato solamente 1. Le arancionere per la sesta volta sono andate al tie-break e per la terza volta lo hanno perso.

La squadra condotta da Ivana Druetti, nella palestra di Busnago, ha vinto il primo set per 23-25 e il terzo con un netto 13-25; le padrone di casa, però, hanno risposto con un 25-19 nel secondo e con un 25-14 nel quarto. Il tie-break, equilibrato, ha premiato la Dolcos per 15 a 13.

In graduatoria la Serteco Volley School è ottava, a pari punti con il Lemen Volley Almenno settimo. Sabato 2 marzo alle ore 18 le Coccinelle ospiteranno il Brembo Volley Team.

Prosegue il periodo no dell’PSA Olympia Volley che, dopo uno straordinario girone di andata, è scesa in quinta posizione. Le gialloblù hanno perso la quinta partita di fila; negli ultimi sette turni l’unico successo è arrivato contro la Normac Avb.

Il Lemen Volley Almenno si è imposto per 3 a 1 a Voltri, vendicando la sconfitta dell’andata. I parziali, 20-25, 23-25, 25-21, 22-25, raccontano una partita equilibrata, ma la formazione allenata da Luca Mantoan non ha saputo essere più concreta nei frangenti decisivi del match.

Nel prossimo turno, sabato 2 marzo alle ore 18, l’Olympia sarà ospite della capolista Busa-Food Lab Gossolengo.