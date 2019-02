Genova. Sabato 16 febbraio la Normac AVB, sul campo della Conad Alsenese, ha disputato un’ottima partita, ricca di emozioni ed entusiasmo, pur uscendone sconfitta in tre set, con i parziali di 25-17, 25-15, 25-19.

Il coach Paolo Repetto deve far fronte ad una situazione di emergenza per infortuni ed influenza di alcune titolari e schiera tre under 16: Gaia Campanella centrale, Elettra Speciale opposto ed Elena Villa libero, tutte del 2003. Durante l’incontro esordio in prima squadra anche per Irene Sebellin (classe 2002) e Chiara Giustiniani (2003).

La Conad non risparmia le titolari, decisa a mantenere il secondo posto in classifica che le permetterebbe di accedere ai playoff per la promozione in Serie B1.

“Per queste ragazzine è stata un’esperienza importante – dichiara Repetto -. Non si sono fatte intimorire dalle avversarie certamente più esperte e sono rimaste lucide e attente per tutta la partita. Devo fare i complimenti alle veterane, dalla capitana Stefania Ranghetti, a Martina Montedoro, Arianna Cafagno e Giulia Lavagna che hanno accolto e motivato le giovani compagne di squadra come meglio non potevano. Molto contento anche per Aurora Montedoro che sta recuperando dall’infortunio”.

“Bella partita malgrado il risultato – commenta il presidente Carlo Mangiapane -. Ho visto il futuro in casa Normac AVB e speriamo che questo periodo sfortunato finisca”.

Prossimo impegno sarà l’incontro sul terreno di casa del Palamaragliano, contro l’Elevationshop Crai Olginate, sabato 23 febbraio alle ore 21.