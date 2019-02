Genova. Sabato 9 febbraio, a Busnago, contro le padrone di casa della Dolcos Volley, la Normac AVB ha disputato un’ottima partita, malgrado i problemi fisici di alcune giocatrici che hanno costretto il coach Paolo Repetto a rivoluzionare la formazione da schierare in campo.

Dal secondo set, infatti, la squadra genovese deve fare a meno anche di Ramona Valchierai, fuori per una distorsione alla caviglia.

di 208 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: Dolcos Busnago vs Normac Avb Genova









La Normac AVB, dopo aver vinto il primo set per 25 a 19, deve cedere il secondo per 25-19 e il terzo di misura, 25-23.

Bella reazione nel quarto, con una ringiovanita Francesca Mangiapane nel ruolo di libero, con la giovanissima Gaia Campanella (classe 2003) sempre in campo, Arianna Cafagno nel ruolo di opposto e con una Martina Montedoro al palleggio e sempre più sicura in regia. Brave anche Vittoria Farina e la capitana Stefania Ranghetti: le due centrali hanno portato molti punti in attacco e a muro.

Le ospiti si impongono per 25 a 16 e portano la gara al quinto set. Anche il tie-break è giocato alla pari, ma alla fine le lombarde riescono ad avvantaggiarsi e lo vincono per 15 a 12, aggiudicandosi l’incontro.

“Un punto difficile fuori casa dà fiducia al morale – commenta Repetto -. Sono comunque soddisfatto”.

In classifica la Normac AVB è tredicesima con 13 punti. Nel prossimo turno, sabato 16 febbraio, alle ore 21 sarà ospite della Conad Alsenese.