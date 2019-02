Lavagna. Torna al successo, dopo due sconfitte, la Rari Nantes Camogli. Ed è l’unica nota lieta per la pattuglia genovese di Serie A2. I bianconeri agganciano in seconda posizione il Lavagna 90, battuto di misura dalla capolista Vela Nuoto Ancona.

Finisce in parità tra Rari Nantes Sori e Sportiva Sturla, mentre la Crocera Stadium cede in trasferta al Civitavecchia.

di 102 Galleria fotografica Pallanuoto, Serie A2: Lavagna 90 vs Vela Nuoto Ancona









Vediamo, con i tabellini degli incontri che riguardano le squadre genovesi, cosa è accaduto nelle partite del 9° turno.

Lavagna 90 – Vela Nuoto Ancona 7-8

(0-1, 3-0, 3-4, 1-3)

Lavagna 90: Agostini, Villa, Luce, Pedroni 1, Pedroni, Cimarosti 1, Bianchetti, Gabutti, Cotella, Cotella 1, Menicocci 1, Magistrini, Casazza 3. All. Berri

Vela Nuoto Ancona: Bartolucci, Lisica 3 (1 rig.), Pugnaloni, Pantaloni 1 (1 rig.), Baldinelli, Pieroni, Simo, Breccia, Ciattaglia, Bartolucci 1, Sabatini 2, Cesini 1, Cardoni. All. Pace

Arbitri: Bonavita e Magnesia

Note: superiorità numeriche: Lavagna 90 1/7, Vela Ancona 1/6 + 2 rigori.

Rari Nantes Sori – Sportiva Sturla 7-7

(0-0, 2-2, 2-2, 3-3)

Rari Nantes Sori: Benvenuto, Elefante 1, Megna 1, Elphick 2 (1 rig.), Viacava 1 (1 rig.), Stagno, Digiesi, Benvenuto 1, Penco, Morotti, Percoco 1, Pesenti, Rayner. All. Cipollina

Sportiva Sturla: Ghiara, Baldineti, Giusti, Prian 1, Giusti 1, Bosso 1, Cappelli 2, Rivarola 1, Froda’, Bonomo 1, Parodi, Dainese, Dufour. All. Ivaldi

Arbitri: Pagani Lambri e Iacovelli

Note: espulso per proteste il tecnico Cipollina (RN Sori) nel secondo tempo. Uscito per limite di falli Megna (RN Sori) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Sori 2/5 + due rigori; Sportiva Sturla 2/9.

Spazio Rari Nantes Camogli – Como Nuoto 10-6

(1-1, 2-3, 2-1, 5-1)

Spazio Rari Nantes Camogli: Gardella, Beggiato 3, Iaci 1, Licata, Pellerano, Cambiaso 2, Bisso 1, Barabino, Cocchiere, Gatti, Molinelli, Mantero, Caliogna 3. All. Temellini

Como Nuoto: Viola, Foti, Bianchi, Lepore, Busilacchi, Toth 3 (1 rig.), Beretta, Gennari 1, Lava 1, Pellegatta, Cassano, Fusi 1, De Simone. All. Venturelli

Arbitri: Anaclerio e Lo Dico

Note: uscito per limite di falli Gatti (S.C.) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 3/7; Como Nuoto 2/13 + un rigore.

NC Civitavecchia – Crocera Stadium 12-10

(4-2, 5-3, 1-3, 2-2)

NC Civitavecchia: Mancini, Muneroni, Minisini, Ballarini, Checchini 1 (1 rig.), Echeniqhe 2, Carlucci 1, Pagliarini 3, Romiti 2, Simeoni 1, Moretti 1, Greco 1, Pinci. All. Feoli

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 1, Giordano 1, Chirico, Congiu 1, Figini, Ferrari 1, Tamburini 1, Fulcheris, Dellepiane, Bavassano 1, Manzone 4 (2 rig.), Fulcheris. All. Campanini

Arbitri: Centineo e Minelli

Note: usciti per limite di falli Minisini (Civitavecchia) nel secondo tempo, Cecchini (Civitavecchia) nel terzo tempo; Espulso per proteste (art 21.13) Chierico (Crocera) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CN Civitavecchia 3/6 + un rigore, Crocera 7/15 + due rigori.