Genova. Il derby genovese va alla Crocera Stadium, che ha la meglio sullo Sturla. Bene il Lavagna 90, vittorioso a Bologna, mentre il Camogli subisce la seconda sconfitta stagionale. Pareggia il Sori.

Questo il resoconto delle genovesi nell’ottava giornata del girone Nord. In classifica il Lavagna 90 è secondo, il Camogli quarto, la Crocera Stadium sesta. Ottavo posto per lo Sturla, undicesimo per il Sori.

Vediamo, con tabellini e resoconti redatti dalla Fin, come sono andate le partite di sabato.

Vela Nuoto Ancona-Spazio R.N. Camogli 12-11

Vela Nuoto Ancona: Bartolucci, Lisica, Pugnaloni, Pantaloni 2, Baldinelli 1, Pieroni 1, Simo, Di Palma 2, Ciattaglia 1, Bartolucci 2, Sabatini 1, Cesini 2, Cardoni. All. Pace.

Spazio R.N. Camogli: Gardella, Beggiato 1, Iaci 4, Licata 1, Pellerano 1, Cambiaso, Mantero, Barabino, Cocchiere 1, Gatti 1, Molinelli 2, Cuneo, Caliogna. All. Temellini.

Arbitri: Petronilli e Cirillo.

Note: parziali 5-3, 3-5, 2-2, 2-1. Uscito per limite di falli Pugnaloni (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 6/4; Spazio Rn Camogli 4/9.

Settimo risultato utile consecutivo per la Vela Nuoto Ancona che supera 12-11 una combattiva Spazio RN Camogli. Avanti 7-4 a metà secondo tempo, i padroni di casa vedono rientrare i liguri con la doppietta di Iaci e la rete di Cocchiere (7-7). Le formazioni avanzano punto a punto sino al 10-10 di fine terza frazione. Le reti di Pantaloni e Cesini valgono la vittoria dei marchigiani.

President Bologna-Lavagna 90 5-10

President Bologna: Aleksic, Gadignani, Bruzzone, Baldinelli 1, Moscardino 2, Dello Margio, Marciano, Belfiori 1, Pasotti, Pozzi 1, Cocchi, Sallioni, Bonora. All. Risso.

Lavagna 90: Gabutti, Villa 1, Luce, Pedroni M., Pedroni L., Bianchetti, Cotella G. 2, Agostini, Cotella F., Cimarosti 1, Menicocci 2, Magistrini 1, Casazza 3 (1 rig.). All. Martini.

Arbitri: Anaclerio e Navarra.

Note: parziali 1-1, 0-2, 1-3, 3-4. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: President Bologna 0/6, Lavagna 90 5/7 + 1 rigore. Espulso per brutalità Baldinelli nel terzo tempo.

Ottima vittoria della Lavagna 90 che supera 10-5 la President Bologna e sale al terzo posto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, alla rete iniziale di Giorgio Cotella replica Baldinelli dopo circa trenta secondi. Nel secondo parziale gli ospiti provano a prendere il comando della gara con Menicocci e Casazza (3-1). I padroni di casa tentano di rientrare in partita con le reti di Pozzi e Moscardino tra il terzo e il quarto periodo (6-3), ma Menicocci, Casazza, Magistrini e Villa firmano un break di 4-0 per il + 7 (10-3) che indirizza definitivamente il match. Inutili ai fini del punteggio gli ultimi due gol nel minuto finale di Moscardino e Belfiori.

Crocera Stadium-Sportiva Sturla 10-7

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 3, Giordano 2, Chirico, Congiu, Figini, Ferrari 1, Tamburini 1, Fulcheris 1, Dellepiane, Bavassano, Ieno, Fulcheris 2. All. Campanini.

Sportiva Sturla: Ghiara, Baldineti 2, Giusti, Prian 1, Bosso 1 (1 rig.), Cappelli, Rivarola, Frodà, Bonomo 3, Parodi, Dainese, Dufour. All. Ivaldi.

Arbitri: Polimeni e Savino.

Note: parziali 3-3, 3-1, 3-1, 1-2. Sturla con 12 giocatori a referto. Espulso il tecnico Campanini (Crocera) nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Dainese (S), Bavassano (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 6/13, Sportiva Sturla 4/10 + un rigore.

La Crocera Stadium supera 10-7 nel derby la Sportiva Sturla. I padroni di casa all’inversione di campo conducono 6-4; ma l’allungo decisivo è nella seconda parte del terzo periodo con le reti di Giordano e Pedrini per il determinante 9-5.

Como Nuoto-Rari Nantes Sori 7-7

Como Nuoto: Viola, Foti 1, Pagani, Lepore, Busilacchi 1, Toth 3 (3 rig.), Beretta 1, Gennari, Lava, Pellegatta 1, Bulgheroni, Fusi, Ferrero. All. Venturelli.

Rari Nantes Sori: Benvenuto, Elefante, Megna 1, Elphik 2, Viacava 1, Stagno, Digiesi, Benvenuto, Penco, Morotti, Percoco 2, Pesenti 1, Costa. All. Cipollina.

Arbitri: Dantoni e Luciani.

Note: parziali 1-1, 0-3, 2-2, 4-1. Espulso per proteste il tecnico Cipollina (S) nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Pellegatta (C) e Elefante (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como Nuoto 2/6 + tre rigori; RN Sori 5/12.

Grandi rimpianti per la RN Sori che, avanti 5-1 a inizio terzo tempo con la rete di Elphik, si vede recuperare sul finale, con le reti di Foti e Beretta, per il 7-7 conclusivo. La RN Sori sale a 4 punti e perde la possibilità di abbandonare l’ultimo posto in classifica.