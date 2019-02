Sei mesi dal crollo del Morandi, Toti: “La Liguria non si è mai arresa”

Genova. “Sei mesi dal crollo del Ponte Morandi. Il mio pensiero oggi va prima di tutto alle 43 vittime e alle loro famiglie. Lo sguardo è sempre rivolto verso il futuro, per la Liguria e per tutti i cittadini che non si sono mai arresi, nonostante le difficoltà”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ricorda i sei mesi passati dalla tragedia del 14 agosto scorso.

“A Genova si è spezzato un ponte, ma la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti, ogni giorno di più, lavoriamo per voi”, ribadisce.