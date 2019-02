Scuola, arrivati agli istituti contributi comunali per comodato d’uso dei libri

Genova. Il Comune di Genova ha completato, in questi giorni, l’erogazione alle scuole di contributi destinati a sostenere il servizio di comodato d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo e dispositivi digitali.

Tali contributi sono destinati ad alunni appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate e iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“Ridurre la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo – sottolinea l’assessore alle politiche educative e dell’istruzione del Comune di Genova, Francesca Fassio – è uno strumento utile ad eliminare, per quanto più possibile, discriminazioni nell’accesso al diritto allo studio e fa parte delle azioni messe in atto per prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, intervenendo positivamente sulla qualità dell’apprendimento e sul limitare l’insuccesso scolastico che, spesso, conduce all’abbandono”. Per informazioni nel dettaglio le famiglie interessate potranno rivolgersi direttamente alle scuole.